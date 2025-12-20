В Воронежской области объявляли ракетную опасность

Глава региона Александр Гусев призывал граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Режим ракетной опасности вводили на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

"Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал глава региона.

Позже Гусев сообщил об отмене ракетной опасности. Угроза атаки БПЛА сохраняется.

В новость внесены изменения (22:07 мск) - добавлена информация об отмене ракетной опасности.