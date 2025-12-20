В Калининграде в ДТП пострадали три человека

Автомобиль наехал на пешеходов, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. Автомобиль наехал на трех пешеходов, переходивших проезжую часть на зеленый сигнал светофора, в Калининграде. Среди пострадавших 17-летний подросток, сообщили в Telegram-канале ГАИ Калининградской области.

"В результате дорожно-транспортного происшествия три пешехода (17, 20 и 25 лет) получили телесные повреждения и направлены в медицинские учреждения", - сказано в сообщении.

По данным ГАИ, ДТП произошло на Советском проспекте в районе дома №7. Женщина за рулем автомобиля Mazda допустила наезд на трех человек, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал.

На месте дорожного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.