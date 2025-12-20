ВСУ дважды за сутки атаковали территорию ДНР

Также поступила информация о ранении 18 декабря мирного жителя Красноармейска

ДОНЕЦК, 21 декабря. /ТАСС/. ВСУ за минувшие сутки дважды атаковали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив три боеприпаса, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"[Зафиксировано] два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС). Всего выпущено три боеприпаса", - говорится в сообщении.

Обе атаки произошли на горловском направлении.

По данным управления, также поступила информация о ранении 18 декабря мирного жителя Красноармейска.