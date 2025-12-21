В Сан-Франциско более 125 тыс. жителей остались без света

На одной из подстанций энергетической компании PG&E произошло возгорание

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Свыше 125 тыс. потребителей в округе Сан-Франциско (штат Калифорния) остались без электроснабжения. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PowerOutage.

По состоянию на 05:17 мск перебои с электричеством затронули 125 542 жилых и коммерческих построек. Энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) заявила, что знает о проблеме и надеется устранить ее к 09:15 мск.

Ранее пожарная служба Сан-Франциско сообщила в X, что на одной из подстанций PG&E произошло возгорание, однако точные причины масштабного отключения электричества еще устанавливаются.