В Самарской области пропали четверо детей

Как сообщили в ГУ МВД по региону, они не вернулись с прогулки

САМАРА, 21 декабря. /ТАСС/. Полиция организовала розыск без вести пропавших 10-летнего мальчика и троих девочек пяти, десяти и одиннадцати лет в Самарской области, которые не вернулись с прогулки. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

"Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавших малолетних: 10-летнего мальчика и девочек 2015, 2020, 2014 годов рождения, жителей поселка Безенчук Самарской области, которые в 20:30 (19:30 мск - прим. ТАСС) 20.12.2025 не вернулись с прогулки и до текущего времени их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным регионального главка МВД, за помощью обратились родители пропавших детей. Личный состав отдела полиции ОМВД по Безенчукскому району был поднят по тревоге в час ночи. Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами малолетних среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.

"Сотрудники уголовного розыска устанавливают и опрашивают очевидцев произошедшего, а также круг общения детей. Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних осуществляют поисковые мероприятия на пересеченной местности, проводят обход дворов и улиц близлежащих сел, осматривают подвальные и чердачные помещения, заброшенные стройки и места возможной концентрации несовершеннолетних", - уточнили в полиции.