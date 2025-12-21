Три рейса, следовавших в Кемерово, перенаправили на запасные аэродромы

Причиной стали неблагоприятные погодные условия

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 21 декабря. /ТАСС/. Авиарейсы из Москвы и Сочи, направлявшиеся в Кемерово, перенаправили на запасные аэродромы в Новосибирск и Новокузнецк. На вылет рейсов из аэропорта объявлена задержка, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Самолеты авиакомпании "Аэрофлот", "Северный ветер" и "Сибирь", следовавшие в Кемерово из Москвы и Сочи, убыли на запасные аэродромы Новокузнецка и Новосибирска", - говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в районе Международного аэропорта Кемерово имени А. А. Леонова объявлены задержки на вылет воздушных судов авиакомпаний "Сибирь", "Северный ветер", "Аэрофлот" в Москву и Сочи.

В ведомстве уточнили, что на первых этажах аэровокзалов организованы мобильные приемные Кемеровской и Новокузнецкой транспортных прокуратур. Проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.