В Приморье пожарные вывели 10 человек из горящего административного здания

Пожару присвоили повышенный второй ранг

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Административное здание горит во Владивостоке, пожарные вывели из него 10 человек с помощью спасустройств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Сегодня в 11:56 (04:56 мск - прим. ТАСС) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании административного здания на улице Пограничная. Уже через 5 минут на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных горели электрические кабели на фасаде здания. Звенья газодымозащитной службы при помощи спасустройств вывели из здания 10 человек", - говорится в сообщении.

Пожару был присвоен повышенный второй ранг. Тушение здания продолжается.