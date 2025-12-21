В Иркутске ищут 11-летнего мальчика

ИРКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Полицейские разыскивают в Иркутске 11-летнего мальчика, который ушел из дома в школу 20 декабря утром и не вернулся. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.

"С заявлением о розыске мальчика обратилась его мама. Ребенок может находиться в любом районе города и Иркутского района. Вчера в 7 утра он ушел в школу из дома и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.

В поисках задействован личный состав отдела полиции, волонтеры и неравнодушные граждане. Как уточнили в МВД, рост мальчика составляет 140 см. Он худощавый, глаза карие, волосы светло-русые, коротко стриженные. Ребенок был одет в пуховик синего цвета и синие брюки, черные ботинки. У мальчика был портфель с рисунком космоса.

Температура воздуха в Иркутске минус 9-11 градусов, без осадков.