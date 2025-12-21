В Ровненской области поврежден объект инфраструктуры

Глава военной администрации региона Александр Коваль не уточнил тип и назначение объекта

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Объект инфраструктуры поврежден в Ровненской области на западе Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Александр Коваль.

Он не уточнил тип и назначение объекта. По его словам, на месте работают "представители Сил безопасности и обороны, а также других структур".

В ночь на 21 декабря в регионе порядка часа действовала воздушная тревога. По информации местных СМИ, были слышны взрывы.