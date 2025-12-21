ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
AFP: близ Йоханнесбурга при стрельбе погибли девять человек

Еще 10 человек пострадали
06:56

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли, еще 10 получили ранения при стрельбе в городе Беккерсдаль, расположенном в 40 км от Йоханнесбурга. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на полицию ЮАР.

По ее данным, инцидент произошел в ночь с 20 декабря на 21 декабря в таверне, продолжившись затем на одной из городских улиц. Нападавшие открыли беспорядочный огонь по посетителям заведения, после чего скрылись.

Личности подозреваемых на данный момент не установлены, полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия. 

ЮАР