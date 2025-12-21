На юге Одесской области повреждена транспортная и портовая инфраструктура

На некоторых объектах возникли пожары

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Портовая, транспортная и промышленная инфраструктура получили повреждения в ночь на 21 декабря на юге Одесской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Кипер.

По его информации, на некоторых объектах возникли пожары.

По информации официального ресурса для оповещения, в Одесской области на ночь на 21 декабря действовала воздушная тревога. Местные СМИ сообщают, что за последние дни несколько значительных повреждений получил стратегически важный мост через Днестр в районе поселка Маяки, что серьезно затруднило логистику в регионе, в частности, транспортную коммуникацию основной части Одесской области с дунайскими портами, а также проезд в сторону Молдавии и Румынии.