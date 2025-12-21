В Оренбургской области при пожаре в частном доме погибли двое детей

Сообщение о пожаре поступило в 16:17 мск

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. В городе Бузулук Оренбургской области двое детей, предположительно, погибли в результате пожара в частном доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 18:17 (16:17 мск). Частный дом загорелся на улице Мичурина. "По прибытии подразделений дом был охвачен огнем. В 18:31 (16:31 мск) обнаружено тело ребенка, предположительно, 2-3 лет. 18:34 (16:34 мск) - обнаружено тело второго ребенка, предположительно, 4-5 лет", - сказано в сообщении.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.