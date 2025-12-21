В Удмуртии школьный автобус столкнулся с автомобилем

Есть пострадавшие, одного ребенка доставляют в больницу

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Дети пострадали при столкновении школьного автобуса с легковым автомобилем на автодороге Ижевск - Ува в Удмуртской Республике, сообщили ТАСС в ЕДДС Увинского района.

"Пострадавшие есть. Один ребенок сейчас госпитализируется в увинскую больницу, остальные осматриваются", - сказала собеседница агентства.

По данным ведомства, в автобусе находились семь детей, двое взрослых сопровождающих и водитель - всего 10 человек.

Как уточняется на сайте регионального ГУ МЧС, в ДТП попал школьный автобус "Газель" Сюмсинской СОШ. Авария произошла возле поворота на деревню Кулябино.

По оперативной информации МЧС, в легковом автомобиле находились четыре человека, в том числе 4-летний ребенок и подросток 17 лет.