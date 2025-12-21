В Удмуртии школьный автобус столкнулся с автомобилем
Редакция сайта ТАСС
15:18
обновлено 15:47
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Дети пострадали при столкновении школьного автобуса с легковым автомобилем на автодороге Ижевск - Ува в Удмуртской Республике, сообщили ТАСС в ЕДДС Увинского района.
"Пострадавшие есть. Один ребенок сейчас госпитализируется в увинскую больницу, остальные осматриваются", - сказала собеседница агентства.
По данным ведомства, в автобусе находились семь детей, двое взрослых сопровождающих и водитель - всего 10 человек.
Как уточняется на сайте регионального ГУ МЧС, в ДТП попал школьный автобус "Газель" Сюмсинской СОШ. Авария произошла возле поворота на деревню Кулябино.
По оперативной информации МЧС, в легковом автомобиле находились четыре человека, в том числе 4-летний ребенок и подросток 17 лет.