В Архангельской области более 6 тыс. человек остаются без электричества

Причиной стали последствия сильного снегопада

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 21 декабря. /ТАСС/. Более 6 тыс. человек в 144 населенных пунктах остаются без электричества в Архангельской области из-за последствий сильного снегопада, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский.

"По состоянию на 16:00 [мск] сегодня без света остаются 144 населенных пункта (6 127 человек). Сейчас на линиях работают 60 бригад: 176 специалистов и 65 единиц техники", - написал губернатор.

К работам привлекли 14 дополнительных бригад из Коми, Карелии и Новгородской области, содействие оказывают 30 сотрудников ГУ МЧС по Архангельской области.

"Держим на контроле ситуацию по каждому муниципалитету: где идут основные работы и какие участки наиболее сложные. С учетом привлеченных резервов сил и средств для ликвидации последствий аварий достаточно", - добавил глава.

В регионе ожидается похолодание и прекращение осадков. По данным Севгидромета, 22 декабря ночью и днем в большинстве районов Архангельской области ожидается резкое изменение погоды, температура понизится на 10 и более градусов. В настоящее время в регионе около 0 градусов.