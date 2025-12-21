В Оренбургской области завели уголовное дело после гибели двух детей на пожаре

Следователи детально осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели двух детей на пожаре в городе Бузулуке Оренбургской области, сообщила пресс-служба ведомства.

"Предварительного установлено, что 21 декабря произошло возгорание одного из домов по улице Мичурина города Бузулука. В ходе ликвидации горения были обнаружены тела двух несовершеннолетних. Межрайонной прокуратуре с привлечением специалистов предстоит дать оценку обстоятельствам произошедшего, а также решить вопрос о принятии мер реагирования. На контроль взят ход расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказано в сообщении.

Как уточнили в надзорном ведомстве, исполняющий обязанности прокурора Оренбургской области Павел Родченков поручил Бузулукскому межрайонному прокурору организовать проверочные мероприятия с целью установления причин пожара, повлекшего гибель двух детей.

По данным следственного управления СК по Оренбургской области, на месте пожара были обнаружены тела двоих малолетних детей 2022 и 2024 годов рождения. Следователи детально осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы.