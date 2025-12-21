Число пострадавших в ДТП со школьным микроавтобусом в Удмуртии выросло до 14

Среди них восемь детей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении легкового автомобиля и школьного микроавтобуса в Удмуртии выросло до 14. Среди них восемь детей, сообщили в ГУ МЧС по республике.

По информации главного управления, ДТП произошло 21 декабря вечером на дороге Ижевск - Ува возле деревни Точкогурт. Там столкнулись Changan и микроавтобус ГАЗ-322121.

"Уточненная информация. Пострадали 14 человек, из них 8 детей", - говорится в сообщении. Ранее в Госавтоинспекции региона сообщали о семи пострадавших - пяти детях и двух взрослых.