Число пострадавших в ДТП в центре Москвы выросло до трех

На Большой Пироговской улице столкнулись четыре машины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в результате столкновения четырех машин в центре Москвы выросло до трех. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительным данным, в результате ДТП трое пострадавших", - сказал собеседник.

Вечером 21 декабря на Большой Пироговской улице столкнулись четыре транспортных средства. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что, предварительно, среди пострадавших один подросток.