Число пострадавших в ДТП в центре Москвы выросло до трех
Редакция сайта ТАСС
16:51
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в результате столкновения четырех машин в центре Москвы выросло до трех. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
"По предварительным данным, в результате ДТП трое пострадавших", - сказал собеседник.
Вечером 21 декабря на Большой Пироговской улице столкнулись четыре транспортных средства. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что, предварительно, среди пострадавших один подросток.