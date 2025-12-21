В Удмуртии завели уголовное дело после ДТП со школьным микроавтобусом

В аварии пострадали 14 человек

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП со школьным микроавтобусом в Удмуртии, где пострадали 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами СК России по Удмуртской Республике по размещенной в СМИ информации о ДТП с участием школьного автобуса на автодороге Ижевск - Ува вблизи деревни Точкогурт возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.

По информации следствия, в результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, а также семь детей, двое сопровождающих и водитель из микроавтобуса. Они получили травмы различной степени тяжести. Всем участникам ДТП оказывается медицинская помощь. Следователи СК выехали на место происшествия и приступили к его осмотру.