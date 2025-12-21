Прокуратура подтвердила обнаружение трупов животных в приюте Ростовской области

Полиция также проводит проверку информации о жестоком обращении с животными

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 декабря. /ТАСС/. Прокуратура подтвердила информацию об обнаружении трупов животных в приюте в Аксайском районе Ростовской области. Ранее информация о гибели животных в приюте появилась в ряде местных СМИ.

"В связи с обнаружением трупов животных в приюте прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры региона.

В воскресенье ряд местных СМИ сообщил, что в приюте "Забытые сердца" обнаружены замученные и мертвые животные - несколько кошек и собак. Полиция также проводит проверку информации о жестоком обращении с животными. Прокуратура в свою очередь контролирует ход и результаты организованной МВД проверки.