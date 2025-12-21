В Нальчике при пожаре в многоэтажном доме погиб мужчина

Также МЧС эвакуировали более 30 человек

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 21 декабря. /ТАСС/. Мужчина погиб во время пожара в одном из многоэтажных домов в столице Кабардино-Балкарии. Из-за возгорания было эвакуировано больше 30 человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

"В 19:20 мск поступило сообщение о том, что в городе Нальчике по ул. Ленина произошел пожар. По прибытии установлено, что в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на третьем этаже горит квартира. Обнаружено тело мужчины", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что пожар ликвидировали на площади 50 кв. м. Производилась эвакуация 30 человек.

На место происшествия привлекалось больше 20 пожарных.

Причина пожара устанавливаются.