Пострадавшие в ДТП со школьным автобусом дети возвращались с соревнований

Пострадали семь детей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Дети, пострадавшие в результате столкновения школьного автобуса с легковым автомобилем на трассе в Удмуртии, возвращались со спортивных соревнований, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Дети ехали с соревнований из села Завьялово в село Сюмси. Детям от 13 до 16 лет", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло в воскресенье вечером на дороге Ижевск - Ува возле деревни Точкогурт. Там столкнулись Changan и микроавтобус ГАЗ. Пострадали водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, а также семь детей, двое сопровождающих и водитель из микроавтобуса. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.