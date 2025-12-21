В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили трубопровод одного из терминалов

В оперштабе региона отметили, что пострадавших нет

КРАСНОДАР, 21 декабря. /ТАСС/. Обломки БПЛА повредили трубопровод одного из терминалов в поселке Волна Краснодарского края. Пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба края.

Там уточнили, что при атаке беспилотников поврежден трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района. Площадь пожара составила 100 кв. м. На место происшествия прибыли экстренные и специальные службы. Пожарные расчеты тушат возгорание.

