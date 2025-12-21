Истребитель ВВС США перехватил приблизившийся к резиденции Трампа самолет

Ситуацию безопасно разрешили, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки

Истребитель F-16 © Ezra Acayan/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Истребитель ВВС США был поднят в воздух в воскресенье, 21 декабря, в связи с заходом воздушного судна в ограниченное для полетов воздушное пространство над резиденцией президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (штат Флорида). Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"Сегодня утром истребитель NORAD F-16 перехватил воздушное судно, которое вошло в ограниченное для полетов воздушное пространство над Палм-Бич во Флориде, - говорится в сообщении командования в X. - Ситуация была безопасно разрешена".