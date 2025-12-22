На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены два причала и два судна

В оперштабе региона отметили, что пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края в результате атаки беспилотных летательных аппаратов повреждены два причала и два судна. Пострадавших нет, экипаж эвакуирован, сообщили в оперативном штабе региона.

"В поселке Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна", - говорится в сообщении. Все находившиеся на борту люди были эвакуированы. Никто из членов экипажа и сотрудников на берегу не пострадал.