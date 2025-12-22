На Кубани после атаки БПЛА загорелись причалы

На месте работают оперативные и специальные службы

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. После атаки беспилотников в поселке Волна на причалах произошли возгорания, площадь которых составляет от 1 тыс. до 1,5 тыс. кв. м. Об этом проинформировал оперштаб Краснодарского края.

"На причалах повреждения привели к возгораниям площадью от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении. В ведомстве также отметили, что на текущий момент ведется активная работа по их ликвидации. На месте происшествия задействованы оперативные и специальные службы.