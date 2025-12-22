В Приморье в ДТП с тремя большегрузами погиб ребенок

По предварительной информации, женщина на Toyota Spacio не убедилась в безопасности своего маневра, выехала на встречную полосу и столкнулась с машинами

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. ДТП с тремя большегрузами произошло на 642 км трассы А-370 "Уссури" Приморского края, в результате которого погиб четырехлетний ребенок, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

"В дежурную часть ОМВД России "Михайловский" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 642 км автодороги А-370 "Уссури". По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля "Тойота Спасио", двигаясь со стороны Хабаровска в направлении Владивостока, не убедилась в безопасности своего маневра, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершила столкновение с тремя большегрузами. В результате дорожно-транспортного происшествия четырехлетний ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на месте аварии работают сотрудники ДПС ОМВД "Михайловский". Прокуратура Приморского края поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего.