В Индонезии 16 человек погибли в ДТП с автобусом

Еще 18 получили травмы, сообщил глава поисково-спасательной службы округа Семаранг

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 22 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 16 человек погибли, еще 18 получили травмы в результате ДТП с участием автобуса в округе города Семаранг в Индонезии. Об этом сообщил глава поисково-спасательной службы округа в эфире YouTube-канала издания Kompas.

"По последним данным, число погибших возросло, один из пострадавших в ДТП умер по прибытии в больницу", - уточнил он.

Глава поисково-спасательной службы добавил, что автобус следовал по маршруту Джакарта - Джокьякарта на высокой скорости, в результате чего врезался в дорожное ограждение и опрокинулся. Пострадавшие в ДТП были доставлены в больницы и в настоящее время находятся под наблюдением врачей.