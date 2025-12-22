В Хабаровском крае граждан Приднестровья осудили за организацию нарколаборатории

Они хотели обеспечить себя высоким доходом за счет производства и продажи наркотиков в РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона

ХАБАРОВСК, 22 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил длительные сроки в колонии двум гражданам Приднестровской Молдавской Республики за организацию нарколаборатории. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Суд района имени Лазо Хабаровского края вынес обвинительный приговор в отношении двух граждан Приднестровской Молдавской Республики, которые в составе организованной группы в селе Петровичи района имени Лазо в лабораторных условиях с целью последующего производства синтетического наркотического средства и его сбыта осуществляли незаконное производство прекурсоров в особо крупном размере", - говорится в сообщении. Им было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Граждане Приднестровья вместе с другими неустановленными на данный момент лицами были в составе организованной группы. Они хотели обеспечить себя высоким доходом за счет производства и продажи наркотиков в Российской Федерации. Свою вину они признали частично, пояснив, что совершали преступления из-за большого долга перед организатором группы.

Фигурантов признали виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и по ряду других статей.