В Волгоградской области двое детей пострадали при пожаре

Возгорание произошло в частном доме

ВОЛГОГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. Возгорание, произошедшее в частном доме в городе Михайловке Волгоградской области, стало причиной травмирования четырех человек. Среди пострадавших двое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"22 декабря в 00:58 мск в ОДС Главного управления МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение о пожаре в муниципальном округе города Михайловка в переулке Эстонский. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что горел частный дом размером 10х10 м по всей площади. В результате пожара пострадали: 1 мужчина, 1 женщина и 2 детей. Они госпитализированы", - говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы 11 человек и 3 единицы техники.