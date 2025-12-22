В горах на севере Бурятии объявили лавинную опасность

Спасатели рекомендовали туристам и местным жителям воздержаться от походов в горные районы

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 22 декабря. /ТАСС/. Спасатели предупредили об опасности схода лавин на севере Бурятии.

"В период с 08:00 (03:00 мск) 22 декабря по 08:00 (03:00 мск) 23 декабря на перевале Даван-Гоуджекит в Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендовали туристам и местным жителям воздержаться от походов в горы.

В Бурятию после относительно теплой погоды, вызванной южным циклоном, пришли морозы. На прошлой неделе столбик термометра поднимался до минус 9 градусов - в настоящее время и в ближайшие дни в центральных районах республики около минус 20 градусов, ночью - до минус 28.

"22 декабря днем по Прибайкалью и Баргузинской долине - снегопады, в отдельных районах порывы ветра до 15-20 м/с, слабые метели, заносы", - уточнила ТАСС ведущий синоптик Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ирина Черноусова.