Рейс из Москвы в Анадырь перенаправили на запасной аэродром из-за непогоды

Самолет совершит посадку в аэропорту Магадана

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Рейс из Москвы, следовавший в Анадырь, отправился на запасной аэродром в Магадане из-за сложных метеоусловий в административном центре Чукотки, сообщает окружное правительство.

"Рейс SU 6865 Москва - Анадырь был вынужден изменить маршрут. Самолет совершит посадку в аэропорту города Магадана по причине сложных метеоусловий в Анадыре, не позволяющих выполнить безопасную посадку. Вылет рейса в Анадырь запланирован на завтра, 23 декабря", - говорится в сообщении.

На текущий момент в Анадыре идет снег, сила ветра достигает 15 м/с.