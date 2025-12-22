В Якутии ищут пропавшего во время пурги человека

В районе поисков сохраняется непогода, скорость ветра достигает 27 м/с

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Пропавшего во время пурги человека ищут в Якутии. Об этом сообщили в службе спасения республики.

Утром 22 декабря поступил сигнал о том, что вечером 21 декабря из поселка Быковский Булунского улуса выехали три человека на снегоходе, и информации о них нет. На поиски выехал вездеход рыболовецкой артели "Арктика" и четыре единицы техники "Буран".

"В 10:53 (04:53 мск - прим. ТАСС) глава Быковского наслега сообщила, что двоих потерявшихся нашли. Снегоход сломался, и они дошли до поселка Тикси-3 и находились в гостинице "Арктика". Третьего еще ищут, он периодически появляется на связи, но исчезает", - говорится в сообщении.

В Тикси, по данным спасателей, пурга с ветром до 27 м/ c.