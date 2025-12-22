В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Бакинской

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

"В 06:15 мск 22 декабря по системе "112" в ОДС Главного управления МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение о ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля на пересечении проспекта Ленина и улицы Бакинской города Волгограда. В результате ДТП пострадали 6 человек (детей нет)", - говорится в сообщении.