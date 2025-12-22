В Одессе поврежден объект критической инфраструктуры

В городе зафиксировали отключения света, сообщил глава военной администрации Сергей Лысак

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Одессе на юге Украины, в результате зафиксированы отключения света. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

"Поврежден объект критической инфраструктуры города. Из-за этого временно без электроснабжения осталась часть одного из районов", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее издание "Зеркало недели" сообщало, что после взрывов в Одесской области наблюдаются отключения электроэнергии.