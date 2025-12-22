После взрыва на парковке на юге Москвы завели дело

Пострадал человек

Редакция сайта ТАСС

© СК России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента на юге Москвы, при котором пострадал человек. Об этом сообщает столичное управление СК РФ.

"В связи с инцидентом, произошедшим на улице Ясеневой в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал один человек, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело", - сказали в СК.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты СК. В ближайшее время будет проведен ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.

Ранее сообщалось, что на Ясеневой улице в районе дома 12 в результате инцидента пострадал один человек и получил повреждения автомобиль.