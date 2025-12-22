Исполнителя теракта в Сиднее перевели из больницы в исправительное учреждение

Навид Акрам обвиняется в 15 убийствах

СИДНЕЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Напавший на людей в Сиднее Навид Акрам, обвиняемый в убийствах и терроризме, был переведен из больницы в одно из исправительных учреждений. Об этом сообщает газета The Australian со ссылкой на источник в полиции штата Новый Южный Уэльс.

Отмечается, что исполнитель теракта на пляже Бондай, которому "предъявлены обвинения в 15 убийствах, был доставлен из Королевской больницы Северного побережья в одно из исправительных учреждений штата".

По данным издания, перевод выполнили "высококвалифицированные сотрудники подразделения сопровождения из учреждений особо строгого режима службы исполнения наказаний штата Новый Южный Уэльс". "Сотрудники полиции общественного порядка и подразделений по борьбе с беспорядками также участвовали в операции, в ходе которой Акрама доставили в исправительный комплекс Лонг-Бей, где есть медицинский блок со строгими условиями содержания", - уточняет The Australian.

Ранее сообщалось, что полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс предъявила 24-летнему Акраму обвинения по 59 пунктам, включая 15 убийств и совершение террористического акта.