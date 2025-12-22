В Башкирии в ДТП погибли четыре человека

Еще трех доставили в больницу

УФА, 22 декабря. /ТАСС/. Автоавария, произошедшая на трассе М5 "Урал" в Башкирии, унесла жизни четырех человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, утром 22 декабря на 105-м км трассы столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2110, "Мазда CX-5" и "Шахман". "В результате ДТП три человека из ВАЗ и один пассажир "Мазды" скончались до приезда скорой медицинской помощи", - проинформировал Севастьянов.

На место автоаварии для оказания помощи в установлении причин и обстоятельств ДТП выехали сотрудники управления Госавтоинспекции и эксперты-криминалисты МВД. Подробности уточняются.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, еще трое участников ДТП доставлены в больницу. Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил в своем Telegram-канале, что двое пострадавших в ДТП находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще один - в состоянии средней степени тяжести.