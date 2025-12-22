Главу новосибирского поселка приговорили к штрафу по делу о халатности

Его размер составил 300 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил главу рабочего поселка Коченево Новосибирской области Анатолия Пригоду к штрафу в размере 300 тыс. рублей по делу о халатности при реализации нацпроекта "Чистая вода". Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Он признан виновным по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). <...> Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Также суд удовлетворил исковые требования прокурора о возмещении ущерба на сумму 42 млн рублей.

В марте 2022 года по результатам аукциона между главой поселка и гендиректором компании "Спецтрансстрой" был заключен контракт на строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке. Суд установил, что компания предоставила властям выданную банком независимую гарантию, но обязательства по строительству объектов не выполнила. Глава района, несмотря на это, не стал требовать выплаты гарантии. В результате ущерб бюджету поселка составил 42 млн рублей. Работы подрядчик должен был выполнить до 31 октября 2023 года.

Согласно информации с официального сайта администрации Коченево, Анатолий Пригода является главой поселка с 2015 года.

"Спецтрансстрой" - известный в Новосибирской области подрядчик контрактов по нацпроекту "Чистая вода", ремонту автодорог и мостов, а также по строительству первой более чем за 13 лет станции метро "Спортивная" в Новосибирске. Директор компании Сергей Арапов находится под следствием, правоохранители выявили несколько эпизодов мошенничества при строительстве, в том числе станции метро, и хищение при выполнении госзаказа на реконструкцию корпуса федерального научного центра "Вектор".