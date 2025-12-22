В ДНР задержали ОПГ за незаконный оборот гривны

По данным регионального УФСБ, незаконный доход преступной группы составил более 18 млн рублей

ДОНЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. Спецслужбы ДНР в Горловке пресекли незаконный оборот украирской гривны, соообщили в региональном УФСБ.

"Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике вскрыта деятельность организованной преступной группы, причастной к незаконной банковской деятельности", - сообщили в ведомстве. Участники ОПГ под видом предпринимательской деятельности обменивали украинскую гривну на российские рубли с помощью валютных бирж. После это они обналичивали деньги через подконтрольное коммерческие организации на территории республики.

По данным ведомства, незаконный доход составил более 18 млн рублей.

Согласно Telegram-каналу следственного управления Следственного комитета России по ДНР, задержаны семь человек, возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой).