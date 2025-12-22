У сахалинца конфискуют свыше 36 млн рублей за контрабанду морского ежа

Подсудимый признал вину

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. Житель Сахалина приговорен к штрафу с конфискацией в доход государства более 36 млн рублей за контрабанду морского ежа в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"В суде установлено, что с января по июль прошлого года работник коммерческой организации, зарегистрированной и осуществляющей деятельность в Сахалинской области, при таможенном декларировании во Владивостокской таможне экспортируемого в другое государство стратегически важного ресурса - живого морского ежа - умышленно предоставлял недостоверные сведения о заниженной стоимости вывозимой продукции. С учетом позиции Дальневосточной транспортной прокуратуры суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей с конфискацией в доход государства более 36 млн рублей, что соответствует стоимости незаконно перемещенных биоресурсов", - рассказали ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что подсудимый признал вину, приговор пока не вступил в силу.