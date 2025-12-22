В Каменско-Днепровском округе без света остались более 6 тыс. абонентов

Причиной стало повреждение высоковольтных сетей

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Более 6 тыс. абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области остались без электричества в результате повреждения высоковольтных сетей. Об этом ТАСС сообщили в администрации округа.

"Из за повреждения на высоковольтной линии без электроснабжения остались 6 577 абонентов сел Ивановка, Благовещенка, Примерное, Гуртовое, Новоукраинка, Новоднепровка, Нововодяное полностью", - рассказали в администрации.

Кроме того, обесточены 2 730 абонентов села Великая Знаменка.