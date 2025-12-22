В Красноярском крае экс-депутата осудили за мошенничество и самоуправство

Александра Велькера приговорили к пяти годам колонии

КРАСНОЯРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к пяти годам колонии бывшего депутата Березовского районного совета Александра Велькера, признанного виновным в получении мошенническим путем в собственность 68 га земли рыночной стоимостью 269 млн рублей и самоуправстве. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

"Пять лет колонии получил экс-депутат Березовского районного Совета депутатов Александр Велькер за мошенничество с землей и самоуправство. Напомним, в 2016 году подсудимый, будучи в статусе народного избранника, обратился в администрацию Солонцовского сельсовета с подложными документами, якобы подтверждающими наличие на трех муниципальных участках теплиц и силосных ям. Благодаря этой хитрости участки общей площадью свыше 68 га перешли в его собственность по льготной цене в 554 тыс. рублей при рыночной стоимости 269 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также он признан виновным в самоуправстве. По версии следствия, в 2021 году он заключил с руководителем кредитного потребительского кооператива "Совет" договор займа на 20,8 млн рублей якобы в счет ранее вложенных средств, а затем под угрозой насилия и распространения компромата потребовал возврата. Опасаясь за себя, потерпевший передал экс-депутату имущество на 11,5 млн рублей, включая деньги и права на квартиру.

Суд также оштрафовал бывшего депутата на 1,5 млн рублей и взыскал с него в пользу руководителя КПК "Совет" 11,5 млн рублей ущерба и 10 тыс. рублей компенсации. Земельные участки возвращены в муниципальную собственность. Ранее за превышение должностных полномочий к шести годам колонии был осужден экс-глава Солонцовского сельсовета Александр Буценец.