ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 30 БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 22 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью 34 беспилотников и выпустили 10 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Краснояружском округе по поселкам Задорожный, Прилесье и селу Теребрено выпущен один боеприпас и произведены атаки 3 беспилотников. В поселке Задорожный в результате атаки дрона загорелся частный дом - возгорание ликвидировано", - написали в оперштабе.

По Грайворонскому округу ВСУ выпустили девять боеприпасов и 20 БПЛА, повреждены два автомобиля. Ракитянский округ атакован с помощью трех беспилотников самолетного типа, поврежден частный дом и забор еще одного частного дома.

По Чернянскому, Белгородскому, Борисовскому и Волоконовскому округу ВСУ выпустили восемь БПЛА, в Волоконовском округе поврежден объект инфраструктуры.