В ЯНАО число пострадавших при пожаре в жилом доме увеличилось до шести

Трое из них дети

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших при пожаре в жилом доме в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) увеличилось до шести человек, трое из которых - дети. Об этом сообщили в ГУ МЧС по округу.

"По уточненной информации пострадали шесть человек, из них трое детей. Двоих бортом санавиации доставили в г. Новый Уренгой", - говорится в сообщении.

Пожар локализован на площади 500 кв. м. Как уточнили в управлении, большинство жителей дома разместились у родственников и знакомых, три человека - в центре социального обслуживания населения. Для перевозки эвакуированных жильцов предоставлен автобус.

Ранее сообщалось, что пострадали два ребенка и двое взрослых. Как уточнили в пресс-службе, самостоятельно эвакуировались 38 человек. Согласно распространенным пресс-службой ГУ МЧС по Ямалу в своем Telegram-канале фото и видео, горит двухэтажный деревянный многоквартирный дом практически по всей площади.