В Оренбургской области запретили работу частного пансионата для престарелых

Незаконное учреждение было выявлено в ходе проверки в поселке Пригородный

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Оренбургского района добилась приостановки незаконной деятельности частного пансионата для престарелых и маломобильных граждан, расположенного в одном из пригородных поселков среди жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Прокурор района обратился в суд и потребовал установить запрет на оказание услуг населению в неприспособленных для этого помещениях. Суд установил данный запрет до устранения всех выявленных недостатков", - сказано в сообщении.

Незаконный пансионат был выявлен в ходе проверки в поселке Пригородный Оренбургского района. В расположенном среди жилых домов частном учреждении предоставляли услуги ухода и проживания для маломобильных и престарелых граждан. Одновременно, по данным проверяющих, в помещениях построек проживает свыше 50 человек.

"Осмотр зданий показал, что они не предназначены для массового пребывания граждан - отсутствуют средства эвакуации при возникновении пожара или иной чрезвычайной ситуации, а условия проживания не соответствуют предъявляемым санитарно-эпидемиологическим законодательством требованиям", - уточнили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве намерены проконтролировать исполнение решения суда.