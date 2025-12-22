В Кировской области в ДТП погиб ребенок на тюбинге

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

КИРОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Кировской области по факту смерти ребенка, которого катал на тюбинге водитель Lada Granta. 10-летнего мальчика сбил другой автомобиль, сообщили в прокуратуре региона.

"По информации ГАИ, 21 декабря 2025 года в 19 часов 35 минут в Кикнурском районе на 1-м км автодороги Кикнур - Шапта 26-летний водитель автомобиля Lifan совершил наезд на 10-летнего мальчика, которого водитель автомобиля Lada Granta катал на тюбинге, привязанном к его автомобилю. В результате происшествия ребенок погиб", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура взяла на контроль результаты расследования дела.