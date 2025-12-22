Прокуратура начала проверку после возгорания электрички в Подмосковье

Пассажиры эвакуированы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания электропоезда на станции Электрогорск в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональный транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, в понедельник утром по причине обрыва контактной сети произошло возгорание четвертого вагона поезда 6891 на станции Электрогорск. "Пассажиры эвакуированы. Поезд отогнан на сторонние пути. Последствия возгорания ликвидируются. Проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, требований пожарной безопасности проводит Восточная транспортная прокуратура. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), сегодня в 7:50 на станции Электрогорск Горьковского направления в результате короткого замыкания произошло падение контактного провода на крышу вагона электропоезда. Возгорание оперативно ликвидировано силами локомотивной бригады.

"В связи с инцидентом в настоящее время временно отсутствует движение на участке Электрогорск - Павловский Посад. На месте работает ремонтная бригада. На движение электричек главного хода Горьковского направления ситуация не влияет", - отметили в МЖД.