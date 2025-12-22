На экс-главу администрации Ростова-на-Дону Логвиненко завели дело о взятке

Его подозревают в получении 13 млн рублей в 2019 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 декабря. /ТАСС/. Следователи подозревают бывшего главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко в получении взятки в 13 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Ранее Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал Логвиненко на два месяца по делу о превышении должностных полномочий при привлечении коммерческих кредитов. Позже в его отношении возбудили дело о взятке.

"Логвиненко подозревается в получении взятки в 13 млн рублей в 2019 году", - сказал собеседник агентства.

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении Логвиненко по материалам ФСБ по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. Также в отношении других сотрудников администрации возбуждено дело по ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК РФ. Дело о даче взятки возбуждено в отношении представителя группы коммерческих организаций.

24 октября 2025 года Логвиненко был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ), сумма ущерба составила свыше 47 млн рублей. По версии следствия, дело в отношении экс-главы администрации города связано с незаконным привлечением двух коммерческих кредитов в 2020 году. Решением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону он был арестован до 23 декабря включительно.

Логвиненко был назначен на должность главы администрации Ростова-на-Дону в октябре 2019 года решением городской думы. В октябре 2021 года депутаты продлили его полномочия. Глава администрации часто подвергался критике в соцсетях, в том числе за работу с аварийным жилищным фондом Ростова-на-Дону, состояние дорог, а также выдачу разрешений на застройку в зоне городских рощ. 28 января 2025 года городская дума Ростова-на-Дону приняла отставку Логвиненко по собственному желанию в ходе внеочередного заседания.