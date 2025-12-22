В Калифорнии при наводнениях погиб человек

Для помощи жителям пострадавших от стихии городов привлечены полицейские, пожарные и коммунальные службы

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Alpha/ X

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Более 30 млн жителей американского штата Калифорния могут оказаться в зоне наводнений из-за проливных дождей. Об этом сообщил телеканал АВС.

Как отмечают специалисты национального метеобюро, эти территории столкнутся с эффектом атмосферной реки, когда огромные массы водяного пара из тропических и субтропических регионов приходят в более высокие широты. Как ожидается, в ближайшие дни местами здесь может выпасть свыше 300 мм осадков, что в три раза больше среднемесячной нормы.

По последним данным, в результате первых наводнений в городе Реддинг погиб один человек. Для помощи жителям пострадавших от стихии городов привлечены полицейские, пожарные и коммунальные службы.

Отмечается, что из-за дождей уровень воды в местных реках может достичь уровня "сильного наводнения". Также возможны оползни и сели.