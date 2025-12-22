Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде увеличилось до восьми

Обследование проходят семь человек, один находится в тяжелом состоянии

ВОЛГОГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля в Волгограде увеличилось до восьми. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще семь человек проходят обследование, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.

"По результатам врачебного обследования, восемь человек доставлены в СМП №25. Один пострадавший в тяжелом состоянии - мужчина 22 лет. Врачи сейчас делают все возможное для сохранения его жизни и здоровья. Семеро проходят обследование", - сообщили в комитете.

Там уточнили, что обследование проходят женщины 1962, 1967, 1973, 1976 и 1987 годов рождения, а также двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет.

Утром в понедельник в центре Волгограда столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. В региональном главке МЧС России сообщали, что травмы в результате ДТП получили шесть человек. Как сообщается в Telegram-канале главного управления МВД России по региону, на месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.